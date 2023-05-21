20 мая, 21:21

Почти полмиллиона турок проголосовали во втором туре выборов президента за границей

В аэропортах, морских портах и на сухопутных КПП в республике свои голоса отдали 19,5 тыс. граждан Турции

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Более 470 тыс. граждан Турции отдали голоса в первый день второго тура выборов президента за границей и на пограничных пунктах в республике. Об этом в субботу сообщил телеканал TRT.

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За пределами Турции проголосовали 452 тыс. граждан, на избирательных участках в аэропортах, морских портах и на сухопутных КПП в стране - 19,5 тыс.

Утром в субботу 156 избирательных участков открылись в 73 странах. Всего за пределами республики установлено более 3,4 тыс. урн для голосования. 3,6 млн граждан смогут принять участие в выборах, при этом около 47 тыс. турок, родившихся до 29 мая 2005 года, проголосуют впервые. За рубежом голосование продлится до 24 мая, хотя в некоторых странах в зависимости от числа проживающих там граждан голосование закончится раньше. До вечера понедельника будут работать участки в 15 странах, среди которых Азербайджан, Израиль, Казахстан и Россия. Участки, открытые в субботу на пограничных пунктах в Турции, продолжат работать до 17:00 28 мая по местному времени.

Высший избирательный совет Турции в пятницу обнародовал окончательные результаты первого тура выборов президента. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Третий кандидат в президенты Синан Оган выбыл из президентской гонки с результатом 5,17% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Так как победитель не был выявлен, 28 мая состоится второй тур голосования, победу в котором обеспечит простое большинство. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, Кемаль
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