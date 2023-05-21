В Греции пройдут парламентские выборы с участием 36 партий и коалиций

Если ни одна из них не наберет абсолютного большинства мест, то президент выдаст мандат на формирование кабмина лидеру политической силы, получившей наибольшее количество кресел

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата. Основная борьба развернется между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главным оппозиционным объединением - Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса.

Выборы будут проводиться по простой пропорциональной системе: если какая-либо партия получит 10% голосов, ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него смогут пройти партии, которые преодолеют трехпроцентный барьер. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам.

Судя по последним опросам, ни одна из партий не сможет набрать необходимого количества голосов для формирования кабмина. НД может рассчитывать на 32-35%, СИРИЗА - ПА - на 25-28%, левая партия ПАСОК - Движение перемен - на 8-9%, Компартия Греции - на 5,5-6%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - на 3,3-3,5%, левая партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - на 3,3-4%. Как отмечают местные аналитики, НД могла бы сформировать кабинет с ПАСОК - Движение перемен, однако председатель последней Никос Андрулакис исключал возможность того, чтобы новое правительство возглавлял Мицотакис или Ципрас.

Отношение к России

Обсуждения внешнеполитических проблем во время предвыборной кампании свелись к дискуссиям о президентских выборах в Турции. Военные действия на Украине и отношение к России фактически не затрагивались в ходе дебатов, так как позиции ведущих партий, критикующих российскую спецоперацию, практически не отличаются друг от друга.

Экс-министр энергетики Греции, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис выразил в интервью ТАСС мнение, что на предстоящих выборах вряд ли могут произойти изменения в сторону улучшения отношений с Россией. "Обе партии, борющиеся за первое место на выборах, правая партия "Новая демократия" и псевдолевая партия СИРИЗА, а также третья партия ПАСОК - Движение перемен являются партиями, глубоко зависимыми от западных центров - США, НАТО и германского Евросоюза, реализуя при этом глубоко антидемократические стратегии, - сказал политик. - По сути, речь идет о трех партиях в упаковке одной, которые подчинены Западу, антироссийской и социально несправедливой стратегии". "Предательская официальная политика нашей страны, политика слепой капитуляции перед американо-натовским империализмом и антироссийской истерией после выборов не только не изменится, но, вероятно, еще больше усугубится, несмотря на противоположные желания греческого народа, горячо желающего дружбы и сотрудничества с Россией", - сказал лидер ДИКЕА.

Предвыборные обещания

Мицотакис в случае победы его партии и формирования ей кабмина обещал повысить к 2030 году доходы населения на 25%, сократить госдолг ниже 130% к 2027 году, увеличить число молодых фермеров на 60 тыс., повысить долю перерабатывающей промышленности до 15% ВВП.

Ципрас в свою очередь намерен в случае прихода к власти увеличить минимальную зарплату до €880 в частном секторе и ввести ее ежегодную индексацию с учетом уровня инфляции предыдущего года. Он обещал увеличить зарплату в госсекторе на 10%, немедленно восстановить 13-ю пенсию и вернуть 2,5 млн пенсионерам льготы, которых лишило их правительство Мицотакиса. По словам политика, пенсии всех пенсионеров будут увеличены на 7,5% в 2023 году, начнет работать механизм их ежегодного повышения, будет установлен необлагаемый налогом уровень годового дохода в размере €10 тыс. для всех физлиц.

Процедура формирования правительства

Если ни одна из партий не наберет абсолютного большинства мест в парламенте, то президент выдаст мандат на формирование кабмина лидеру политической силы, получившей наибольшее количество кресел. На создание правительства у него будет три дня. В случае неудачи мандат будет передан лидеру следующей по численности в парламенте партии и т. д.

Если переговоры по формированию кабинета тремя партиями по очереди не приведут к результату, то президент попытается сформировать коалиционное правительство на встрече руководителей всех партий, представленных в парламенте. Консультации не ограничены по времени и по их итогам может быть сформировано правительство национального единства или правительство "специального назначения", подобное тому, которое предложил создать Ципрас. Согласно его идее, в таком кабмине могли бы участвовать СИРИЗА - ПА, ПАСОК - Движение перемен и МЕРА25 с единственной целью передать в Специальный суд виновных за незаконное прослушивание спецслужбами телефонных разговоров политических лидеров, военных, журналистов и других лиц в стране.

Если все попытки создать правительство окажутся неудачными, то будет учрежден технический кабинет для проведения новых выборов и будет распущен парламент. Формирование временного правительства президент поручит председателю одного из трех верховных судов. Единственной целью такого технического кабинета будет проведение новых выборов, которые могут пройти 25 июня или 2 июля. При этом следующие общенациональные выборы пройдут по усиленной пропорциональной системе, и лидирующей партии, которая может получить в качестве бонуса до 40 мест в парламенте, потребуется всего около 38% голосов для формирования правительства.