21 мая, 01:15

Клинтон заявила о конце для Украины и демократии США в случае переизбрания Трампа

AP Photo / ALI HAIDER
Хиллари Клинтон
© AP Photo / ALI HAIDER

Вместе с тем она считает, что у бывшего президента не получится победить на выборах

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом ознаменует "конец демократии в США" и "конец для Украины". Такое мнение высказала в субботу в интервью британской газете Financial Times Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год.

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"Если бы Трамп победил [на президентских выборах] в 2024 году, а я не думаю, что у него это получится, это был бы конец демократии в Соединенных Штатах. Это также был бы конец для Украины. И он вывел бы нас из НАТО", - сказала Клинтон.

Она признала, что возраст 80-летнего президента Джо Байдена, который будет баллотироваться на второй срок, является проблемой, и американцы имеют полное право беспокоиться по этому поводу. При этом Клинтон призвала сравнивать нынешнего американского лидера не с неким недостижимым идеалом, а с альтернативой в лице Трампа.

В ходе интервью она также заявила, что начало конфликта на Украине заставило Пекин отложить осуществление своих планов в отношении Тайваня. По словам Клинтон, до начала российской специальной военной операции на Украине она считала, что в течение ближайших трех-четырех лет председатель КНР Си Цзиньпин попытается решить вопрос о воссоединении материкового Китая с Тайванем.

"Думаю, что Украина отодвинула этот момент. Произошедшее на Украине, с моей точки зрения, серьезно повлияло на китайское руководство", - сказала экс-госсекретарь. 

Теги:
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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