"Шинн фейн" впервые взяла большинство мандатов в местных органах власти Северной Ирландии

Партия набрала 30,9% голосов

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Национал-республиканская партия "Шинн фейн" впервые получила большинство мандатов в местных органах власти Северной Ирландии по итогам выборов, состоявшихся в регионе в четверг. Окончательные итоги голосования были подведены в ночь на воскресенье.

"Шинн фейн", выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства, набрала 30,9% голосов (на 7,7% процентных пункта больше, чем в 2019 году), а число полученных ее членами мандатов выросло со 106 до 144. Таким образом, сторонники объединения с Ирландией имеют большинство как в местных советах, так и в региональном парламенте. Демократическая юнионистская партия (ДЮП) сохранила прежние позиции с 122 мандатами (23,3% голосов по сравнению с 24,1% четыре года назад). При этом около трети своих мандатов потеряли Социал-демократическая и лейбористская партия, а также Ольстерская юнионистская партия.

В мае прошлого года "Шинн фейн" впервые в истории одержала победу на выборах в парламент региона - Ассамблею Северной Ирландии. Однако коалиционное правительство по итогам выборов до сих пор не удалось сформировать из-за позиции ДЮП, которая отказалась от сотрудничества с "Шинн фейн" в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

После завершения подсчета голосов глава "Шинн фейн" в Северной Ирландии Мишель О'Нил призвала ДЮП и правительство в Лондоне положить конец политическому кризису. Как отмечают британские политические обозреватели, результаты местных выборов можно трактовать как признак того, что избиратель начинает уставать от политики, которую проводят юнионисты.

"Бойкот Ассамблеи не может продолжаться. Правительство [региона] должно быть сформировано", - сказала О'Нил, которая должна будет занять пост первого министра Северной Ирландии в новом региональном правительстве.