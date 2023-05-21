Лидер Южной Кореи встретится с президентом Украины на полях саммита Группы семи

Представитель администрации Юн Сок Ёля отметил, что встреча инициирована украинской стороной

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в воскресенье впервые встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

По его словам, встреча инициирована украинской стороной. "Вероятно, Украина говорит одно и то же всем странам. Но мы поступим в соответствии с собственным мнением и принципами, а также с учетом ограничений внешней среды", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможности обсуждения поставок оружия на Украину.

Республика Корея оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружие в случае "грубых нарушений законов войны".

В ходе встречи в Сеуле 16 мая супруга президента Украины Елена Зеленская попросила Юн Сок Ёля поставить Киеву технику для разминирования и машины скорой помощи. Как отметила администрация южнокорейского лидера, украинская сторона не просила о поставках оружия. В то же время в своем Telegram-канале Зеленская сообщила, что призвала Юн Сок Ёля предоставить средства ПВО.