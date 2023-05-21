Лидеры G7 начали сессию по Украине с участием Зеленского

К участникам должны присоединиться главы Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в воскресенье приступили к проведению одной из заключительных сессий саммита в Хиросиме. Она посвящена ситуации вокруг Украины и проходит при очном участии украинского президента Владимира Зеленского, следует из трансляции в пресс-центре.

Позднее к ним присоединятся лидеры приглашенных на саммит "семерки" стран - Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

Как сообщал МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и Токио в итоге принял это предложение.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.