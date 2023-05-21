Обсуждение Украины с Зеленским продолжилось с участием приглашенных на саммит G7 стран

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что государства собрались, чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Обсуждение ситуации на Украине с участием президента страны Владимира Зеленского продолжилось на саммите G7 в Хиросиме с участием приглашенных стран, не входящих в "семерку", - Индии, Южной Кореи, Индонезии и других. Трансляция вступительного слова японского премьера Фумио Кисиды велась в пресс-центре.

"Мы собрались, чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины", - сказал он.

Зеленский сидел за столом между премьером Индии Нарендрой Моди, с которым ранее провел двустороннюю встречу, и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Встреча с южнокорейским лидером, по данным агентства Yonhap, пока планируется.

До этого ситуацию на Украине с участием Зеленского обсуждали непосредственно лидеры G7. Изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако, как сообщил японский МИД, затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и Токио в итоге принял это предложение.

Развитие отношений с глобальным Югом, как называют развивающиеся государства, занимающие независимую внешнеполитическую позицию и не поддерживающие санкции, является одним из приоритетов в рамках японского председательства в G7. Одна из причин такого стремления заключается в попытках усилить давление на Россию и противодействовать Китаю. На саммит помимо основных партнеров США - Австралии и Южной Кореи - приглашены лидеры Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.