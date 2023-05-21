В Греции открылись избирательные участки на парламентских выборах

Ожидается, что в 21:30 - 22:00 МВД объявит данные около 80% подсчитанных бюллетеней

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Избирательные участки на парламентских выборах в Греции открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени (совпадает с мск). Они будут работать до 19:00, после чего ведущие греческие телеканалы объявят общие результаты большого экзитпола. До этого СМИ запрещено распространять предварительные оценки опросов граждан.

Примерно в 20:30, как ожидается, МВД объявит данные 10% подсчитанных бюллетеней, а между 21:30 - 22:00 - около 80%.

В голосовании, для которого создано 59 избирательных округов и 21 529 избирательных участков, имеют право принять участие около 9,8 млн зарегистрированных избирателей, в том числе 438 тыс. новых избирателей из числа молодежи. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного парламента Греции.

Впервые на нынешних выборах 22 855 греков могут воспользоваться правом голоса за границей, где для этого открыли 99 участков в 35 странах. Раньше для такого голосования нужно было обязательно приехать в Грецию. Голосование за рубежом проводилось в субботу.

Участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования освобождены греки, которым 70 и более лет, а также те, кто в день голосования находятся за границей.