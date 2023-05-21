Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке F-16 на Украину не обсуждается

По словам канцлера Германии, Берлин в первую очередь оказывает Киеву поддержку тем, что "сейчас имеет непосредственное значение"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается.

"Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов", - сказал Шольц 21 мая в интервью телеканалам RTL и N-TV на полях саммита Группы семи в Хиросиме.

При этом глава правительства ФРГ напомнил, что Германия в первую очередь оказывает Киеву поддержку тем, что "сейчас имеет непосредственное значение". "Это [поставки] танков, боеприпасов, различных средств противовоздушной обороны, которые мы организовали и организуем в ближайшее время", - пояснил Шольц. Эта помощь со стороны ФРГ, по утверждению канцлера, "имеет непосредственное отношение к происходящему на Украине, где правительство в Киеве и военные сейчас планируют наступление на начало лета".

Шольц вновь подчеркнул, что Германия после США является страной, которая оказывает Украине наибольшую поддержку. "Мы будем оказывать помощь Украине до тех пор, пока это необходимо, с финансовой, гуманитарной, а также военной точки зрения", - заверил он. Германия, как указал канцлер, может и будет поддерживать высокий уровень поддержки Киева "до тех пор, пока это необходимо Украине для защиты своей независимости".

"Мы мобилизовали наши ресурсы, - констатировал Шольц. - Мы можем продолжать делать это в течение длительного времени".

Американский телеканал NBC 19 мая сообщил, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона.

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, 20 мая заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах.