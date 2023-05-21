Лидеры Японии и Южной Кореи приветствовали сотрудничество в сфере безопасности

Фумио Кисида и Юн Сок Ёль также отмели прогресс в экономических отношениях Токио и Сеула

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся в воскресенье встречи на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме приветствовали развитие отношений двух стран в области обеспечения безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

Помимо этого, лидеры отмели прогресс в экономических отношениях Токио и Сеула. Они подтвердили тесное сотрудничество Японии, Южной Кореи, а также США в вопросе выработки подхода к ситуации вокруг КНДР. Кроме того, Кисида и Юн Сок Ёль выступили за дальнейшее взаимодействие двух стран ради реализации концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона".

Ранее Кисида и Юн Сок Ёль вместе посетили мемориал, посвященный корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки Хиросимы в конце Второй мировой войны. По данным агентства Yonhap, президент Республики Корея впервые посетил это место. 19 мая Юн Сок Ёль также встретился с корейцами, выжившими после авианалета на этот японский город 6 августа 1945 года.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.