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Военная операция на Украине

Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО

Канцлер Германии также отметил, что Берлин не действует в одиночку в вопросах оказания поддержки Киеву

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не действует в одиночку в вопросах оказания поддержки Украине и следит за тем, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Welt на полях саммита Группы семи (G7).

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"Важно, чтобы мы всегда делали то, что делали раньше", - сказал Шольц. "И понятно, что мы действуем только согласованно друг с другом. Никаких поступков в одиночку", - отметил он, имея в виду вопросы оказания помощи Киеву. "И мы следим за тем, чтобы <...> [конфликт на Украине] не привел к эскалации между Россией и НАТО, и мы делаем это", - утверждал канцлер ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину, "насколько это возможно".

Американский телеканал NBC сообщил в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

Теги:
ЯпонияУкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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