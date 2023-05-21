Великобритания намерена начать летом подготовку украинских пилотов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал заявление президента США Джо Байдена в Хиросиме по поводу истребителей F-16 "настоящим прорывом на этом саммите"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Великобритания намерена этим летом начать подготовку украинских пилотов. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Мы поддерживаем Украину в создании вооруженных сил, в которых она нуждается на будущее, а Великобритания начнет подготовку украинских пилотов этим летом", - сказал Сунак. По словам главы британского правительства, заявление президента США Джо Байдена в Хиросиме по поводу истребителей F-16 стало "настоящим прорывом на этом саммите".

Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах.