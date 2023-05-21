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21 мая, 06:07
Саммит G7
Япония считает, что G7 должна "прислушиваться к международным партнерам"
G7 должна "прислушиваться к международным партнерам", сообщил премьер Японии.
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Теги:
Япония
Саммит G7
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