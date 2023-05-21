21 мая, 06:07
Саммит G7

Япония считает, что G7 должна "прислушиваться к международным партнерам"

G7 должна "прислушиваться к международным партнерам", сообщил премьер Японии.

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Теги:
ЯпонияСаммит G7
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