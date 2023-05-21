21 мая, 06:28
Саммит G7

Кисида заявил, что G7 продемонстрировала непоколебимую солидарность с Украиной

Премьер-министр Японии отметил, что участники саммита также направили сигнал об их "решимости защищать свободный мировой порядок, основанный на принципе верховенства права"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Участники G7 в ходе саммита в Хиросиме продемонстрировали непоколебимую солидарность с Украиной. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на итоговой пресс-конференции после завершения саммита.

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"Пригласив на саммит украинского президента Владимира Зеленского, мы продемонстрировали непоколебимую солидарность с Украиной, а также направили сигнал о нашей решимости защищать свободный мировой порядок, основанный на принципе верховенства права", - подчеркнул глава правительства.

По информации японского внешнеполитического ведомства, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил сильное желание лично участвовать в саммите", и Токио в итоге принял это предложение.

Япония в 2023 году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоСаммит G7
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