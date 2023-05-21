Кисида ушел от ответа на вопрос о возможных санкциях против компаний КНР за "помощь РФ"

Премьер-министр Японии считает, что для эффективного применения санкций против России необходимо избегать лазеек, которые создаются третьими странами

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов на итоговой пресс-конференции после саммита Группы семи в Хиросиме, касающийся возможности введения санкций в отношении китайских компаний, которые якобы "помогают России" в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Мы намерены продолжать [политику] жестких санкций в отношении РФ и поддержки Украины. И G7 подтвердили твердую солидарность", - сказал он, отметив, что для эффективного применения санкций против России необходимо избегать лазеек, которые создаются третьими странами. "В связи с этим мы намерены развивать сотрудничество с широким кругом партнеров", - добавил Кисида.

"Что касается Китая, то на уровне G7 мы подтвердили, что будем призывать китайскую сторону к ответственному поведению в международных вопросах, в том числе касающихся ситуации вокруг Украины", - заключил японский премьер.

Как сообщила 7 мая газета Financial Times, ЕК впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний. В предварительный список попали 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.