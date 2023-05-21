Макрон счел "вопросом чести" для Франции предоставление Зеленскому самолета правительства

Решение французского президента предоставить главе Украины правительственный самолет для поездки на саммит Группы семи в Хиросиме вызвало во Франции волну критики

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что предоставление французского правительственного самолета главе Украины Владимиру Зеленскому является делом чести для Франции. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе общения с журналистами в кулуарах саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Я думаю, что поступить таким образом - вопрос чести для Франции. Это полностью согласуется с нашей политикой поддержки [Киева] с первого дня [конфликта], - отметил он. - Наша позиция понятна и постоянна: мы поддерживаем Украину всеми способами, мы не вступаем в конфликт и следим за тем, чтобы не было эскалации".

Решение Макрона предоставить Зеленскому правительственный самолет для поездки на саммит Группы семи в Хиросиме вызвало во Франции волну критики.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.