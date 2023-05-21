21 мая, 07:08
Саммит G7

Кисида заявил, что G7 подтвердила важность поддержания мира в Тайваньском проливе

Премьер-министр Японии отметил, что участники саммита разделяют "готовность строить путем диалога конструктивные и стабильные отношения с КНР"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Участники G7 в ходе саммита в Хиросиме подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида на итоговой пресс-конференции после завершения саммита.

Читайте также
Поддержка Украины и диалог с Китаем. Основные тезисы итогового заявления саммита G7

"Мы вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, выступив за мирное решение соответствующей проблемы", - заявил Кисида. По его словам, страны G7 также "выразили серьезную озабоченность ситуацией в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, выступив против односторонних попыток изменить статус-кво силовыми методами".

Японский премьер отметил, что G7 разделяет "готовность строить путем диалога конструктивные и стабильные отношения с КНР". В связи с этим Кисида также подчеркнул, что Пекин "должен действовать как ответственный член международного сообщества".

Япония в 2023 году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияКитайТайваньКисида, ФумиоСаммит G7
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация