Кисида заявил, что G7 подтвердила важность поддержания мира в Тайваньском проливе

Премьер-министр Японии отметил, что участники саммита разделяют "готовность строить путем диалога конструктивные и стабильные отношения с КНР"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Участники G7 в ходе саммита в Хиросиме подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида на итоговой пресс-конференции после завершения саммита.

"Мы вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, выступив за мирное решение соответствующей проблемы", - заявил Кисида. По его словам, страны G7 также "выразили серьезную озабоченность ситуацией в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, выступив против односторонних попыток изменить статус-кво силовыми методами".

Японский премьер отметил, что G7 разделяет "готовность строить путем диалога конструктивные и стабильные отношения с КНР". В связи с этим Кисида также подчеркнул, что Пекин "должен действовать как ответственный член международного сообщества".

Япония в 2023 году председательствует в G7 и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.