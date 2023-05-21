Тема Украины не обсуждалась на встрече премьеров Британии и Индии

Канцелярия главы британского правительства сообщила, что одной из центральных тем дискуссии стал ход переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Лондоном и Нью-Дели

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Тема Украины не обсуждалась на встрече премьер-министров Великобритании Риши Сунака и Индии Нарендры Моди. Это следует из коммюнике, распространенного в воскресенье канцелярией главы британского правительства по итогам встречи двух политиков по полях саммита Группы семи в Хиросиме.

Как уточняется, одной из центральных тем дискуссии стал ход переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Лондоном и Нью-Дели. "Лидеры сошлись во мнении, что их команды энергично продолжат работать, чтобы заключить амбициозное взаимовыгодное соглашение", - говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что у сторон не получается добиться прогресса по вопросам торговых тарифов и правил защиты инвестиций, вследствие чего сделку, возможно, не удастся заключить во время второго срока премьерства Моди. Оно истекает в конце 2024 года, и это означает, что до этого срока соглашение подписано не будет.

На Даунинг-стрит сообщили, что Сунак и Моди также обсудили председательство Индии в Группе двадцати, которое приходится на "критически важный момент для глобальной безопасности и процветания".

Согласно официальной позиции Индии, российско-украинский конфликт может быть разрешен "только путем диалога и дипломатии", премьер-министр Индии ранее заявлял, что его страна готова внести вклад в любые мирные усилия. При этом Нью-Дели отказывается выступить с официальным осуждением действий Москвы на Украине, несмотря на давление западных стран.