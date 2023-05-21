Гутерриш считает, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформах

По словам генсека ООН, "перед лицом экономических потрясений", спровоцированных COVID-19 и конфликтом на Украине, мировая финансовая система "не смогла выполнить свою основную функцию глобальной страховочной сети"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Хиросиме, где завершился саммит Группы семи (G7), заявил, что настало время реформировать Совет Безопасности всемирной организации и Бреттон-Вудские институты, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира".

"Глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой", - приводит его слова в воскресенье агентство Reuters. По мнению генсека ООН, "перед лицом экономических потрясений", спровоцированных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, мировая финансовая система "не смогла выполнить свою основную функцию глобальной страховочной сети".

В апреле Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по эффективному мультилатерализму под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совбеза.

В 1944 году в городке Бреттон-Вудс (штат Нью-Гэмпшир) были подписаны договоренности, заложившие основы послевоенной финансовой системы.