Пресс-секретарь президента Украины опроверг "признание" Зеленского в потере Артемовска

Сергей Никифоров заявил, что слова главы государства "я думаю, нет" относятся к фразе: "РФ заявляет, что взяли Бахмут"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на открытой встрече с американским коллегой Джо Байденом не признавал потерю Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Встреча проходила в воскресенье в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7). На ней присутствовали как члены делегации, так и журналисты. Во время общения Зеленского с Байденом из зала выкрикнули вопрос, адресованный президенту Украины: "Бахмут все еще под контролем Украины?". Потом последовала дополнительная реплика: "РФ заявляет, что взяли Бахмут".

Зеленский ответил: "Я думаю, нет". И потом добавил: "Но надо понимать, что там ничего не осталось. Очень жаль, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте нет ничего".

Никифоров утверждает, что Зеленский отвечал на дополнительную реплику. То есть, слова "я думаю, нет" относятся к фразе: "РФ заявляет, что взяли Бахмут". При этом Никифоров умалчивает, что был четкий вопрос о том, остается ли Артемовск под контролем Украины.

"Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - пишет Никифоров.

Освобождение Артемовска

В субботу Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.