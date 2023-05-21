Шольц выступил за мирное урегулирование вопроса Тайваня

По словам канцлера Германии, также никто не заинтересован в полном разрыве экономических связей с Китаем

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц указал на необходимость урегулирования тайваньского вопроса мирным путем. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Welt на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Что касается КНР, мы следуем так называемой политике "одного Китая", - сказал Шольц, комментируя вопрос об урегулировании в регионе Тайваньского пролива. "Это также включает в себя тот факт, что никакие границы не могут быть перемещены с помощью оружия и никакой статус-кво не может быть изменен", - констатировал глава правительства ФРГ. "Это то, о чем мы говорили в течение длительного времени, и мы настаиваем на этом", - резюмировал он.

В то же время Шольц подчеркнул, что никто не заинтересован в полном разрыве экономических связей с Китаем. "Речь идет о создании мирного мирового порядка, и я считаю это действительно необходимым, как и курс, которому мы собираемся следовать", - заключил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.