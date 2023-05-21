В Хиросиме участникам саммита G7 подарили лакированные перьевые ручки

Кроме того, они получили в подарок стеклянные бокалы для вина и бинокли для просмотра спектаклей театра кабуки

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Власти Японии в честь завершения саммита Группы семи (G7) в Хиросиме подарили зарубежным лидерам покрытые лаком перьевые ручки и стеклянные бокалы для вина. Об этом говорится в отчете, распространенном в воскресенье японским МИД.

Кроме того, они получили в подарок традиционную японскую лакированную посуду, а также бинокли, предназначенные для просмотра спектаклей театра кабуки.

Согласно отчету, главы иностранных государств в ходе саммита познакомились с блюдами высокой кухни Японии, среди которых были обжаренный с цветами вишни стейк из мраморной говядины, тушеный лобстер и суп с корнем лотоса. Гостей также угощали сакэ высшего сорта и местными японскими винами.

Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.