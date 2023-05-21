Юн Сок Ёль пообещал Зеленскому гуманитарную и экономическую помощь

Президент Украины отметил, , что рассчитывает на расширение сотрудничества с Республикой Корея

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе встречи в Хиросиме на полях саммита Группы семи обещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить "дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь". Об этом в воскресенье сообщила администрация южнокорейского лидера.

"[Президент Юн Сок Ёль] сказал, что его правительство при тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит оказывать Украине необходимую помощь, включая дипломатическую, экономическую и гуманитарную", - сказано в сообщении на сайте администрации.

Зеленский отметил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с Республикой Корея. "[Он] поблагодарил правительство Республики Корея за предоставленную гуманитарную помощь, в том числе в виде лекарств, генераторов, компьютеров для образовательных учреждений. Выразил надежду на дополнительные поставки нелетальных предметов", - информировала южнокорейская сторона.

"В ответ президент [Юн Сок Ёль] сказал, что приложит усилия для скорейшей передачи необходимого, в том числе техники для разминирования и машин скорой помощи", - говорится в сообщении администрации. Ранее на этой неделе жена Зеленского посетила Сеул и попросила южнокорейского лидера о таком оборудовании. Ее также интересовали средства ПВО.

Как следует из сообщения администрации, Юн Сок Ёль сказал, что Сеул будет "рядом с Украиной" до восстановления мира и привычной жизни в этой стране. Это была первая очная встреча Юн Сок Ёля и Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье представитель офиса президента сказал, что Республика Корея будет руководствоваться собственными принципами и мнением, даже если Зеленский запросит поставки вооружений в ходе встречи.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружия в случае "грубых нарушений законов войны".