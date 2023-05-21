21 мая, 08:52
Военная операция на Украине

Юн Сок Ёль пообещал Зеленскому гуманитарную и экономическую помощь

Президент Украины отметил, , что рассчитывает на расширение сотрудничества с Республикой Корея

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе встречи в Хиросиме на полях саммита Группы семи обещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить "дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь". Об этом в воскресенье сообщила администрация южнокорейского лидера.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"[Президент Юн Сок Ёль] сказал, что его правительство при тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит оказывать Украине необходимую помощь, включая дипломатическую, экономическую и гуманитарную", - сказано в сообщении на сайте администрации.

Зеленский отметил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с Республикой Корея. "[Он] поблагодарил правительство Республики Корея за предоставленную гуманитарную помощь, в том числе в виде лекарств, генераторов, компьютеров для образовательных учреждений. Выразил надежду на дополнительные поставки нелетальных предметов", - информировала южнокорейская сторона.

"В ответ президент [Юн Сок Ёль] сказал, что приложит усилия для скорейшей передачи необходимого, в том числе техники для разминирования и машин скорой помощи", - говорится в сообщении администрации. Ранее на этой неделе жена Зеленского посетила Сеул и попросила южнокорейского лидера о таком оборудовании. Ее также интересовали средства ПВО.

Как следует из сообщения администрации, Юн Сок Ёль сказал, что Сеул будет "рядом с Украиной" до восстановления мира и привычной жизни в этой стране. Это была первая очная встреча Юн Сок Ёля и Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье представитель офиса президента сказал, что Республика Корея будет руководствоваться собственными принципами и мнением, даже если Зеленский запросит поставки вооружений в ходе встречи.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружия в случае "грубых нарушений законов войны". 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на УкраинеЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация