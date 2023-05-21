Египет выразил надежду на продление перемирия в Судане после истечения его срока

Каир приветствовал достигнутую сторонами вооруженного конфликта договоренность о гуманитарном перемирии сроком на семь дней

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Египет приветствует достигнутое сторонами вооруженного конфликта в Судане соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней и надеется, что оно будет продлено после его окончания. Об этом написал в Twitter в воскресенье официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

"Египет приветствует подписание суданскими сторонами, участвующими в переговорах в Джидде, соглашения о перемирии сроком на одну неделю. <...> Мы надеемся, что перемирие будет продлено после истечения срока для достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении.

В субботу делегации сторон конфликта в Судане - армии и сил быстрого реагирования (спецназа) - в Джидде достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.