Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО

Президент Украины также поблагодарил американского коллегу за очередной пакет военной помощи

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны "до ее вступления в НАТО". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба украинского лидера.

"Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс", - говорится в распространенном сообщении. Зеленский также поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи, добавили в пресс-службе.

Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает на "позитивное решение о принятии Украины в НАТО" на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. При этом ранее газета The Washington Post сообщала, что страны НАТО решили на этом саммите не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса, однако обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок.

В свою очередь газета Politico писала, что в администрации Байдена обсуждают вариант предоставления Киеву различных гарантий в долгосрочной перспективе, если вступление Украины в НАТО застопорится. В числе возможных вариантов - заключение соглашения о взаимной обороне по аналогии с пятой статьей договора Североатлантического альянса и заключение сделок о поставках оружия.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.