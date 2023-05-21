21 мая, 09:19
Военная операция на Украине

В ВСУ считают возможной передачу Западом нескольких десятков F-16

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что истребители "никто не будет передавать поштучно"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от стран Запада для начала несколько десятков истребителей F-16, сообщил в воскресенье представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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"Их никто не будет передавать поштучно, эти самолеты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение - это эскадрилья. В нашем варианте - это 12 плюс самолетов, у западных партнеров больше - до 18 самолетов. Таким образом, несколько десятков может быть передано Украине сначала", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

В субботу советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские летчики "с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16".

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи (G7) в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских летчиков управлению современными истребителями, включая F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обсуждение этого вопроса на саммите G7.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя в субботу намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

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