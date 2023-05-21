В столице ДРК полиция разогнала антиправительственную демонстрацию

Есть пострадавшие

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Полиция разогнала в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса антиправительственную демонстрацию оппозиции, участники которой протестовали против роста цен и отсутствия безопасности на востоке страны. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC.

Демонстрация, разрешенная властями, прошла 20 мая, отмечает она. Силовики применили слезоточивый газ, когда демонстранты отклонились от утвержденного маршрута движения. Между полицией и толпой произошли ожесточенные столкновения. Арестованы более 10 человек. Оппозиция утверждает, что есть раненые. В свою очередь представитель столичной полиции Сильвано Касонго сообщил, что 27 полицейских получили во время столкновений травмы.

В ходе демонстрация лидеры оппозиции обвинили власти в происходящих, по их мнению, нарушениях при регистрации избирателей на предстоящих 20 декабря 2023 года президентских выборах. Ожидается, что действующий глава государства Феликс Чисекеди будет добиваться на них переизбрания на второй срок.