21 мая, 09:50,
обновлено 21 мая, 10:41
Столкновения в Судане

Армия Судана заявила, что соглашение о перемирии не затрагивает политический аспект

AP Photo/ Marwan Ali
© AP Photo/ Marwan Ali

Документ подразумевает военные и технические договоренности, сообщил представитель ВС республики

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Достигнутое сторонами вооруженного конфликта в Судане соглашение о гуманитарном перемерии сроком на семь дней подразумевает военные и технические договоренности и не затрагивает политический аспект. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя суданских ВС.

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"Соглашение ограничивается военными и техническими аспектами мер по временному прекращению огня <...> без обсуждения какой-либо политической ситуации", - сообщила армия на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

ВС Судана подчеркнули свою приверженность соглашению и выразили надежду, что силы быстрого реагирования (спецназ) будут его соблюдать. В заявлении также указывается, что режим временного прекращения огня вступит в силу в понедельник, 22 мая.

В свою очередь представитель совета командующего суданскими силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти) в комментарии телеканалу Al-Hadath также подтвердил приверженность спецназа достигнутым договоренностям и подчеркнул, что "нынешнее соглашение отличается от предыдущих" тем, что его соблюдение "находится под международным контролем".

В субботу делегации армии и сил быстрого реагирования в Джидде достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов. 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
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