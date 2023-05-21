Лидеры ведущих партий проголосовали на парламентских выборах в Греции

Лидер правящей правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что народ отдает свой голос за более сильную страну с важной ролью на европейском континенте

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Основные участники выборов в главный законодательный орган Греции в воскресенье приступили к голосованию, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Лидер правящей правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) премьер-министр Кириакос Мицотакис после голосования на избирательном участке в Афинах заявил, что народ отдает свой голос за более сильную Грецию с важной ролью на европейском континенте. "Сегодня мы голосуем за наше будущее, за более высокие зарплаты, за большее число лучших рабочих мест, за более эффективную национальную систему здравоохранения, за общество с меньшим неравенством, за более сильную Родину с важной ролью в Европе с защищенными границами", - сказал Мицотакис.

Его основной соперник, лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) и экс-премьер Алексис Ципрас, заявил, что народ может изменить к лучшему политическую ситуацию в Греции. "Сегодня день надежды, - сказал политик после голосования. - У граждан есть возможность сделать реальностью требование большинства жителей изменить курс страны, оставить позади тяжелые четыре года несправедливостей, спекуляции, отсутствия страховой защищенности работников на трудовых местах, аукционов по продаже с молотка жилья, недостойного поведения в отношении пенсионеров, нападок на молодежь".

Председатель левой и третьей по значимости партии ПАСОК - Движение перемен Никос Андрулакис проголосовал на острове Крит, пообещав всячески бороться "за сильное государство всеобщего благосостояния, которое сократит неравенство" в стране.

Лидер левой партии МЕРА25 экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис также подчеркнул после голосования на своем избирательном участке, что выборы дают "надежду людям, чьи доходы составляют менее половины того, что [у них] было 13 лет назад". "От нас уехал почти миллион юношей и девушек, которые продолжают жить за границей. У нас есть десятки тысяч, если не сотни тысяч [граждан], работающих в рабских условиях на Родосе, Крите и других туристических курортах. Власти отказали им в праве на реализацию избирательного права", - сказал Варуфакис.

Проголосовавший в городе Ламия генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас призвал население поддержать коммунистов на выборах, пообещав, что его партия "станет силой греческого народа".

Парламентские выборы проходят в воскресенье в Греции с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг).

Избирательная система

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам.

Для контроля над законодательным органом необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. НД может рассчитывать на 32-35% голосов, СИРИЗА - ПА - на 25-28%, ПАСОК - Движение перемен - на 8-9%, КПГ - на 5,5 - 6%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - на 3,3 - 3,5%, МЕРА25 - на 3,30 - 4%. Формирование коалиционного правительства после выборов с участием нескольких партий представляется проблематичным из-за программных разногласий и противоречивых заявлений их лидеров.

Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, будет учрежден технический кабинет для проведения новых выборов, а парламент - снова распущен. Формирование временного правительства президент страны поручит председателю одного из трех верховных судов страны. Единственной целью кабинета станет проведение новых выборов, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.