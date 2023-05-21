Санду призвала жителей Молдавии объединиться перед целью вступить в ЕС в 2030 году

Президент страны на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках обратилась к национальным меньшинствам, призвав их поддержать проводимый внешнеполитический курс

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны поддержать действующее проевропейское правительство, пообещав, что республика станет членом ЕС в 2030 году.

"Мы должны оставить разногласия и объединиться. Евросоюз - это развитие, процветание и безопасность. <…> Наша цель - сделать Молдавию полноправным членом европейской семьи к 2030 году. На этом пути у нас есть поддержка ЕС и этого требуют граждане нашей страны", - объявила она участникам митинга "Европейская Молдова", который проходит в воскресенье на главной площади Кишинева.

Санду на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках обратилась к национальным меньшинствам страны, призвав их поддержать проводимый внешнеполитический курс. "Молдавия с трудом оторвалась от прошлого, в котором она слишком зависела от Кремля, и теперь с гордостью смотрит в европейское будущее. Молдаване знают, что делать сейчас, потому что в Молдавии нет семьи, в которой не было бы детей, братьев, сестер, внуков в странах ЕС", - считает президент республики.

На митинге присутствовала председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она поддержала курс руководства Молдавии и выразила надежду, что переговоры о вступлении Молдавии в ЕС начнутся уже в 2023 году.

Летом 2022 года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в сообщество, чтобы поддержать правительства двух стран.

В воскресенье параллельно правительственному митингу проводит массовую акцию в поддержку референдума о внешнеполитическом курсе оппозиционная партия "Шор". С такой инициативой она выступила после заявлений первых лиц Молдавии о необходимости выхода из СНГ и призывов вступить в НАТО. Акции оппозиции пройдут в Бельцах, Оргееве, а также в столице Гагаузской автономии городе Комрате, где недавно кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул объявлена победителем выборов главы региона.