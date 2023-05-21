Министр разведки Ирана заявил о задержании связанных с Израилем "террористов"

По данным Tasnim, их задержали при попытке пересечения западных границ республики

ТАСС, 21 мая. Министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб объявил в воскресенье о задержании членов "террористической группировки", которая, по его утверждению, связана с Израилем. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, группа людей, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля, была задержана при попытке пересечения ими западных границ республики. Подробностей о том, кто входил в упомянутую группировку и что входило в обязанности ее членов, не уточняется. Агентство утверждает, что операция по задержанию была реализована в недавнем прошлом, однако ее точную дату не приводит.

Хатиб выразил надежду на то, что иракское правительство будет и в дальнейшем соблюдать предоставленные ранее гарантии и обеспечит безопасность западных границ Ирана. "Любые действия, дестабилизирующие ситуацию на границах исламской республики, будут иметь сокрушительные последствия", - подчеркнул министр разведки.