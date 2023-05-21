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обновлено 21 мая, 10:39
Военная операция на Украине

США и союзники начнут обучать украинских пилотов, в том числе на F-16

Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон и страны G7 продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь "сколько необходимо"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16.

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"Я сказал [Зеленскому], что США вместе с партнерами начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16", - сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Он также добавил, что США и другие страны G7 продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь "сколько необходимо".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят истребители F-16 Украине. Салливан напомнил, что, по мнению американской администрации, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. При этом сотрудникам американской администрации ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали распоряжений об оформлении документов для их передачи. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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