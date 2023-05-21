Оппозиция Молдавии провела митинги с требованием референдума о внешнеполитическом курсе

Лидер партии "Шор" Илан Шор раскритиковал действующие власти, при которых "страна оказалась в тотальном кризисе"

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Декларацию о проведении в Молдавии референдума о внешнеполитическом курсе страны приняли участники многотысячных митингов оппозиции, которые в воскресенье прошли в Бельцах, Оргееве и Комрате.

"Нашу судьбу за нас никто не должен решать - ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва. Мы начинаем юридическую процедуру проведения референдума о внешнем политическом и экономическом векторе. Народ Молдавии - хозяин нашей страны, только он может сказать да или нет", - заявил в видеообращении к участникам митинга в Комрате лидер партии "Шор" Илан Шор. Он раскритиковал действующие власти Молдавии, при которых "страна оказалась в тотальном кризисе". "Подорожало все от коммунальных услуг до продовольствия, закрываются оппозиционные телеканалы, запрещают и разгоняют полицией протесты оппозиции", - подчеркнул Шор. Он выразил возмущение, что эти действия властей проходят при молчаливом одобрении дипломатов ЕС и США.

"Молдавия нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми странами, как с Востоком, так и с Западом, поэтому большинство населения республики против курса руководства Молдавии на разрыв с Россией, СНГ и вступления в НАТО", - заявил сторонник партии "Шор" Сергей Бургуджи.

Выступивший на митинге в Комрате председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов выразил протест против попытки властей Молдавии вмешаться в выборы главы автономии, на которых победила кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Параллельно в Кишиневе в воскресенье проходит организованный правительством митинг "Европейская Молдова". Заявки на альтернативные митинги в столице подавали крупнейшие оппозиционные силы республики, однако Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии предоставила приоритет представителям власти, а оппозиция перенесла демонстрации в другие города.

Митинги власти и оппозиции

С инициативой провести в Кишиневе митинг, который должен продемонстрировать стремление граждан к евроинтеграции перед саммитом Европейского политического сообщества выступила президент республики Майя Санду. Лидеры Европы 1 июня соберутся на винодельне "Замок Мими" недалеко от Кишинева. По словам президента, основные организационные расходы понесет госбюджет и только часть покроет Совет ЕС.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон и лидер Соцпартии заявил, что митинг "организован для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора". По мнению лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина, организованный властями митинг "может дать старт ликвидации республики как независимого государства".