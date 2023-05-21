21 мая, 10:29,
обновлено 21 мая, 10:40
Саммит G7

Байден пообещал ответ Китаю со стороны США и союзников в случае действий против Тайваня

Президент США указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Китай столкнется с ответной реакцией США и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке. Об этом в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил президент США Джо Байден.

"Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ", - отметил он.

При этом президент США указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином. 

Теги:
КитайТайваньБайден, ДжоСаммит G7
© Информационное агентство ТАСС
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