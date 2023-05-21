Байден пообещал ответ Китаю со стороны США и союзников в случае действий против Тайваня

Президент США указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Китай столкнется с ответной реакцией США и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке. Об этом в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил президент США Джо Байден.

"Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ", - отметил он.

При этом президент США указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.