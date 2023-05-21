21 мая, 10:35

Байден считает, что F-16 не помогли бы ВСУ в Артемовске

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы украинским войскам в Артемовске. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи.

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"Что касается F-16: F-16 не помогли бы тут совершенно", - сказал он, комментируя ситуацию в Артемовске.

В субботу Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоСаммит G7Военная операция на Украине
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