Зеленский считает, что любые мирные инициативы должны базироваться на "украинской формуле"

По словам украинского лидера, Киев считает ошибочными предложения о прекращении огня, которые содержатся в мирных инициативах некоторых сторон

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, заявил, что любые предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины должны базироваться на выдвинутой Киевом формуле, а инициативы некоторых сторон о прекращении огня являются ошибочными.

"По мнению Владимира Зеленского, любые мирные инициативы и переговоры должны базироваться исключительно на формуле, предложенной Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского. В частности, он отметил, что ее детали могли бы обсудить на "глобальном саммите мира". В пресс-службе добавили, что, по словам украинского лидера, Киев считает ошибочными предложения о прекращении огня, которые содержатся в мирных инициативах некоторых сторон.

Зеленский вновь повторил, что на предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО Украина "ожидает четких сигналов в вопросе евроатлантической интеграции" и предоставления гарантий безопасности. При этом ранее газета The Washington Post сообщала, что страны НАТО решили на этом саммите не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса, однако обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок.

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к подготовленной ими "формуле мира". При этом Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.