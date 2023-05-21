21 мая, 10:47
Саммит G7

Байден надеется на скорое потепление в отношениях США и КНР

По словам президента США, у его страны с Китаем "должна быть открытая горячая линия связи"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Потепление в отношениях США и Китая может произойти в ближайшем будущем. С такой оценкой выступил в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме президент США Джо Байден.

"У нас [с Китаем] должна быть открытая горячая линия связи. О том, что мы это сделаем, я договорился с председателем Си [Цзиньпином] на конференции на Бали. А потом случилась эта глупость с аэростатом <...>, его сбили, и все изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление", - отметил он. 

Теги:
СШАКитайБайден, ДжоСаммит G7
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