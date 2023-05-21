Глава Европарламента заявила о готовности Молдавии к вступлению в ЕС

Роберта Метсола сообщила, что "Европарламент выражает поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Молдавии и осуждает любые попытки дестабилизации против страны"

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Молдавия готова стать членом Европейского союза, поэтому к переговорам по ее вступлению в ЕС нужно приступить как можно скорее. Об этом заявила на организованном в воскресенье молдавским президентом Майей Санду в Кишиневе митинге "Европейская Молдова" председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Молдавия - это Европа. В Европейском парламенте у вас есть надежный партнер. Европа вас не разочарует. <…> Я надеюсь, что переговоры по вступлению Молдавии в ЕС начнутся в этом году, так как Молдавия уже готова к европейской интеграции. Мы знаем, что этот момент значит для вас, вы демонстрируете это сейчас своим присутствием здесь", - заявила Метсола. Она подчеркнула, что "Европарламент выражает поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Молдавии и осуждает любые попытки дестабилизации против страны".

В воскресенье Санду созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова", который должен продемонстрировать западным партнерам страны стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз перед саммитом Европейского политического сообщества. Его участники соберутся 1 июня на винодельне "Замок Мими" недалеко от Кишинева. Участники манифестации, в которой, по данным генерального инспектората полиции республики, приняло участие более 75 тыс. человек принесли с собой флаги Молдавии и ЕС, скандировали "Европа!". С приветственными речами выступили Санду и Метсола.

Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, осудив использование властями бюджетных денег, а также привлечение государственных служащих и работников бюджетных организаций. Они заявили, что будут бойкотировать это мероприятие, которое, как заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, организовано для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора. Оппозиционная партия "Шор" организовала в этот день протесты своих сторонников в трех крупнейших городах с требованием провести референдум о внешнем курсе страны и ее нейтралитете.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении Молдавии необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы. В начале 2023 года Санду признала, что правительство выполнило меньше половины из 35 пунктов плана действий на 2022 год, который рекомендовала Европейская комиссия при предоставлении республике статуса кандидата.