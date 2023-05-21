РСЗО "Шквал" приняли на вооружение белорусской армии

Глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус сообщил, что другая разработка белорусских оружейников - гранатометный комплекс "Сапфир" - проходит испытания

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Шквал", после успешных испытаний, принята на вооружение армии республики. Об этом в воскресенье сообщил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

"Министр обороны подписал приказ, РСЗО "Шквал" официально принята на вооружение", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, другая разработка белорусских оружейников - гранатометный комплекс "Сапфир" - в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, они завершатся к сентябрю.

Ранее в Белоруссии сообщали, что на полигоне успешно прошли стрельбовые испытания опытного образца РСЗО "Шквал". Она обладает эффективной автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных.