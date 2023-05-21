21 мая, 11:08

Байден заявил об обещании Зеленского не применять F-16 для продвижения на территорию РФ

AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Susan Walsh

По словам президента США, у него "есть четкое заверение" от украинского лидера

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России.

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Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, не приведут ли поставки истребителей F-16 к эскалации конфликта, Байден ответил: "У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России". 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоСаммит G7Зеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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