Байден заявил об обещании Зеленского не применять F-16 для продвижения на территорию РФ

По словам президента США, у него "есть четкое заверение" от украинского лидера

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского гарантии того, что ВС Украины не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России.

Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, не приведут ли поставки истребителей F-16 к эскалации конфликта, Байден ответил: "У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России".