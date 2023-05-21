В Греции задержали пять человек с подделанными бюллетенями

Как сообщило агентство AMNA, полиция выявила попытки подкупа избирателей

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Греции задержала пятерых человек с подделанными избирательными бюллетенями, 197 удостоверениями личности и крупной суммой наличных денег, выявив попытки подкупа избирателей. Об этом сообщило в воскресенье Афинско-Македонское агентство новостей (АМNА).

По его информации, сотрудники полиции задержали пятерых человек в районе города Кардицы за нарушение избирательного законодательства. Как сообщило Главное региональное управление полиции области Фессалии, "при осмотре автомобиля, принадлежащего одному из арестованных, были обнаружены 197 удостоверений личности, паспорт, две ксерокопии удостоверений личности, сумка со 114 запечатанными конвертами, в каждом из которых находился бюллетень кандидата в депутаты (имя кандидата не приводится - прим. ТАСС), а также пять заполненных бюллетеней, в которых уже стоял крестик напротив имени конкретного кандидата". При этом у двоих задержанных в общей сложности было обнаружено €6 060.

Полицейские Кардицы, которые проводят предварительное расследование, изъяли все найденные предметы, так как выявили попытки подкупить избирателей в пределах населенного пункта с целью убедить их отдать свой голос за определенного кандидата в обмен на денежную сумму. Задержанных доставят к районному прокурору Кардицы, отмечает агентство.

В Греции в воскресенье проходят парламентские выборы с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам. Однако главная борьба идет между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом и основной оппозиционной партией, Коалицией радикальных левых сил - Прогрессивным альянсом экс-премьера Алексиса Ципраса.

Избирательные бюллетени

На избирательном участке каждый избиратель получает специальный конверт, подписанный представителем судебной власти и скрепленный печатью избирательной комиссии, а также полный комплект избирательных бюллетеней всех партий и избирательных объединений, допущенных к выборам. Чтобы отдать голос за кандидата, избиратели ставят крестик напротив его фамилии. Причем в округах, где избираются от одного до трех депутатов, можно поставить один крестик, где избираются от четырех до семи депутатов - до двух крестиков, где избираются от восьми до 12 депутатов - до трех крестиков, а в округах, где проводятся выборы более 13 депутатов, разрешено ставить до четырех крестиков. Заполненные бюллетени нужно поместить в специальный конверт, заклеить его и опустить в урну. Бюллетени, опущенные без конверта, будут признаваться недействительными.

Выборы проводятся в Греции по простой пропорциональной системе: если одна партия получит 10% голосов в общенациональном масштабе, то ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него пройдут партии, преодолевшие барьер в 3% голосов. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов, 15 - избраны по общенациональным спискам. Для контроля над законодательным органом необходимо иметь минимум 151 место. Согласно последним соцопросам, ни одна партия по такой системе не сможет получить почти половину голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Если сформировать правительство по итогам голосования 21 мая не удастся, будет учрежден технический кабинет для проведения новых выборов, а парламент - снова распущен. Формирование временного правительства президент страны поручит председателю одного из трех верховных судов страны. Единственной целью кабинета станет проведение новых выборов, которые могут назначить на 25 июня или 2 июля.