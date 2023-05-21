Венгрия считает, что фон дер Ляйен должна ответить на вопрос об угрозах безопасности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что из Киева не последовало объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из Еврокомиссии советовали Украине заблокировать поставки по нефтепроводу "Дружба", чтобы одновременно нанести ущерб РФ и оказать давление на Венгрию

БУДАПЕШТ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос о том, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что речь идет о возможной угрозе безопасности и суверенитету его страны.

Глава МИД сообщил в программе радиостанции Kossuth, что из Киева не последовало никаких объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из Еврокомиссии советовали Украине заблокировать поставки по нефтепроводу "Дружба", чтобы одновременно нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию. Однако, подчеркнул Сийярто, "это серьезный вопрос, по которому председатель Еврокомиссии должна занять личную позицию". Речь идет о "безопасности энергоснабжения, а это вопрос суверенитета, и если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет", пояснил министр.

Он напомнил, что "существуют четкие международные соглашения о том, каким образом нефть должна транспортироваться через Украину" по трубопроводу "Дружба". В случае их нарушения "будет физически невозможно обеспечить поставки нефти в Венгрию, поскольку пропускная способность трубопровода из Хорватии намного ниже, чем общий спрос на нефть в Венгрии, Словакии и Чехии", уточнил Сийярто. В связи с этим он добавил, что Хорватия "бессовестно" повысила плату за транзит нефти по своей территории и Украина сделала то же самое.

Ранее на этой неделе депутаты Европарламента от партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" потребовали от Еврокомиссии разъяснений в связи с информацией о том, что Брюссель советовал Киеву перекрыть нефтепровод "Дружба", а Украина угрожала взорвать эту трубопроводную систему, снабжающую Венгрию российской нефтью. Об этих угрозах, прозвучавших на закрытой встрече из уст президента Украины Владимира Зеленского, стало известно в результате утечек в печать секретных документов Пентагона.