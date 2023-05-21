Почти 700 тыс. турок проголосовали во втором туре выборов президента за границей

В 73 странах открылись 156 избирательных участков

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Более 683 тыс. граждан Турции отдали голоса в первый день голосования во втором туре выборов президента за границей. Об этом в воскресенье сообщил Высший избирательный совет (ЦИК) страны.

Вместе с 34 тыс. проголосовавших на погранпунктах побит державшийся с 2014 года рекорд участия граждан в выборах в первые полтора дня голосования на участках за рубежом. Всего на 13:00 мск воскресенья ЦИК зарегистрировал 717 тыс. проголосовавших.

С утра субботы в 73 странах открылись 156 избирательных участков. За пределами республики установлено более 3,4 тыс. урн для голосования. 3,6 млн граждан смогут принять участие в выборах. За рубежом процесс голосования продлится до 24 мая, но дата окончания зависит от страны и числа проживающих там граждан. У турецких избирателей, проживающих в России, есть время до вечера понедельника, чтобы отдать голос во втором туре президентской гонки.

В соответствии в принятой ЦИК республики практикой за границей участки открываются раньше даты выборов внутри страны и работают несколько дней. К дате голосования внутри страны бюллетени и протоколы из-за рубежа должны быть доставлены в Анкару, где будут централизованно подсчитаны.

В пятницу ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура выборов президента. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Третий кандидат в президенты Синан Оган выбыл из президентской гонки с результатом 5,17% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Так как он не выявил победителя, 28 мая состоится второй тур голосования, победу в котором обеспечит простое большинство.