Байден сообщил о согласовании G7 единого подхода к КНР

По словам президента США, страны Группы семи не стремится "к размежеванию с Китаем"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Группа семи (G7) выработала единый подход к отношениям с Китаем. С таким заявлением выступил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Хиросиме (Япония) президент США Джо Байден.

"Кроме того, мы едины в своем подходе к Китайской Народной Республике", - сказал американский лидер. "Обнародованное [на встрече в верхах в Хиросиме] вчера совместное заявление содержит общие принципы, которым мы согласились следовать на G7 и после [нынешнего саммита]", - отметил Байден.

"Мы не стремимся к размежеванию с Китаем", - утверждал глава администрации США. "Мы стремимся устранить риск в своих отношениях с Китаем и диверсифицировать их", - заверил Байден.

"Это означает - сделать шаги, чтобы диверсифицировать наши цепочки поставок, чтобы мы не зависели в плане поставок какого-то необходимого продукта от одной страны. Это означает сопротивление сообща экономическому принуждению и противодействие вредным практикам, вредящим нашему рынку труда. Это означает защиту узкого спектра передовых технологий, имеющих критическую важность для нашей национальной безопасности. Все эти элементы согласованы G7", - добавил он.