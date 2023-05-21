Зеленский утверждает, что украинские военнослужащие остаются в Артемовске

Глава государства отметил, что целью военных является недопущение попадания в плен

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил, что украинские военнослужащие остаются в Артемовске (украинское название - Бахмут).

Ранее в воскресенье на открытой встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский в ответ на вопрос, контролируют ли Вооруженные силы Украины Артемовск, ответил: "Думаю, нет". И потом добавил: "На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах".

"Самое сложное было бы, если бы в Бахмуте была бы какая-то тактическая военная ошибка, и люди могли быть в окружении. Военные знают, что делать, как не допустить, чтобы наши люди попали в плен. Сейчас они выполняют очень важное задание. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках - делиться не будут. Но это говорит о том, что Бахмут на сегодня не окружен Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этого не может быть", - сказал Зеленский.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, поясняя ответ Зеленского во время встречи с Байденом на вопрос об Артемовске, заявил, что украинский президент не признал потерю города. Никифоров утверждает, что слова Зеленского "я думаю, нет" относились к фразе: "РФ заявляет, что взяли Бахмут". При этом Никифоров умалчивает, что был четкий вопрос о том, остается ли Артемовск под контролем Украины.

В субботу Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.