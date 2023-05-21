Венгрия заявила о готовности к давлению со стороны ЕС по 11-му пакету санкций против РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт по-прежнему увязывает решение этих вопросов с требованием к Киеву исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 21 мая. /ТАСС/. Венгрия готова к тому, что на нее будет оказано жесткое давление на предстоящей в понедельник встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, где запланировано обсуждение 11-го пакета санкций против России и военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что Будапешт по-прежнему увязывает решение этих вопросов с требованием к Киеву исключить крупнейший венгерский банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Назвав это решение украинских властей "неприемлемым и скандальным", глава МИД сказал: "В понедельник ожидается масштабная дискуссия на заседании Совета [ЕС] по иностранным делам в Брюсселе, и на Венгрию будет оказано огромное давление, чтобы она не делала исключение банка ОТР из [украинского] списка условием для переговоров по следующему пакету санкций и для увеличения [помощи Украине из] Европейского фонда мира".

12 мая Сийярто потребовал от Украины исключить банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Находясь в Стокгольме, где проходило министерское совещание Евросоюза, он предупредил, что Венгрии, которая сама оказалась в сложной экономической ситуации, будет тяжело помогать Украине, а также вести переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP находится в украинском черном списке. Позже он указал, что по этой причине Венгрия не поддержит выделение Украине очередного транша военной помощи на сумму €500 млн из Европейского фонда мира.

4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. По сведениям украинского издания "Страна", ранее Нацбанк Украины обратился к группе OTP с требованием покинуть российский рынок. Генеральный директор OTP Шандор Чаньи еще в апреле заявлял, что банк, у которого есть дочернее подразделение в России, находится из-за этого "под огромным давлением" украинской стороны. Ранее НАПК внесло в перечень "международных спонсоров войны" несколько других иностранных компаний, которые также продолжают работать в России.