Туркмения выступила инициатором создания Группы для содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности в рамках ООН

АШХАБАД, 21 мая. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Сирия и Уганда вступили в Группу друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, инициатором создания которой выступила Туркмения. Об этом в воскресенье сообщили в МИД Туркмении.

"Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития рада объявить о вступлении в нее трех новых стран: Буркина-Фасо, Сирийская Арабская Республика и Уганда. Это укрепит стремление группы к установлению глобального мира, безопасности и достижению целей устойчивого развития на основе более широкого применения принципов нейтралитета", - говорится в сообщении.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальной международной платформой, нацеленной на продвижение принципов нейтралитета в достижении глобального мира и безопасности. Туркмения выступила инициатором ее создания для содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности в рамках ООН.

27 августа 2020 года в Нью-Йорке состоялась первая встреча Группы на уровне послов, на которой была подтверждена приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая принципы суверенитета и суверенного равенства государств, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела любого государства. К этой группе присоединились уже более 20 стран.