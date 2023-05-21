21 мая, 11:50
Саммит G7

Премьер Австралии посетит США с государственным визитом

Президент США Джо Байден сообщил, что в Хиросиме пообщался с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе совершит государственный визит в Соединенные Штаты в 2023 году. Об этом в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме сообщил президент США Джо Байден.

"Премьер-министр Альбанезе совершит государственный визит [в США] позднее в этом году", - отметил он.

Президент США также указал, что в Хиросиме пообщался с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США). Встреча лидеров должна была состояться в австралийском Сиднее 24 мая, но была отменена после того как Белый дом сообщил, что американский лидер вернется в Вашингтон сразу после саммита "семерки" из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США. Также Байден был вынужден отменить визит в Папуа-Новую Гвинею, где должна была пройти встреча с лидерами государств - членов Форума тихоокеанских островов.

"Я рассчитываю на перенос на поздний срок моих остановок в Папуа-Новой Гвинее и в Австралии. Я разговаривал с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи, туда отправится госсекретарь [США Энтони] Блинкен, чтобы встретиться с партнерами с островов Тихого океана", - добавил Байден.

Также президент США анонсировал, что, поскольку он "не смог добраться до Папуа-Новой Гвинеи", отмененная встреча представителей Форума тихоокеанских островов состоится осенью в Вашингтоне. 

Теги:
АвстралияСШАБайден, ДжоСаммит G7Альбанезе, Энтони
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