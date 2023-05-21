Канцлер Германии назвал испытания Пхеньяна угрозой миру и безопасности в регионе

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал КНДР прекратить запуски баллистических ракет и проведение ядерных испытаний. Об этом он заявил в воскресенье в ходе посещения демилитаризованной зоны на Корейском полуострове.

"Эти баллистические испытания должны быть остановлены. Попытки укрепить себя в ядерном плане должны прекратиться. Это угроза миру и безопасности в регионе", - сказал Шольц.

Глава правительства ФРГ говорил о "неизменно опасной ситуации". Он назвал визит на границу с КНДР очень "важным и трогательным" ввиду разделения Германии в период с 1949 и 1990 годы. "Германия теперь снова объединена. Это большая удача, которая у нас есть", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц вместе со своей женой Бриттой Эрнст посетили демилитаризованную зону шириной 4 км. Они побывали в голубых казармах, в которых велись переговоры по соглашению о перемирии, заключенному в июле 1953 года. Зайдя в одну из них со столом переговоров, которая находится прямо на границе, Шольц на несколько минут попал в КНДР.

КНДР в этом году провела уже 12 ракетных запусков, включая первые, как утверждает Пхеньян, испытания новой межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты Hwaseong-18.