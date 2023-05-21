Зеленский ушел от ответа на вопрос о начале контрнаступления

Президент Украины заявил, что "Россия почувствует", когда оно начнется

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме ушел от ответа на вопрос про начало контрнаступления.

"Что касается вашего <…> вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление", - ответил он на вопрос журналиста о начале контрнаступления Киева.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению.